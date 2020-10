67° Rallye Sanremo, si corre: appuntamento al parco assistenza dalle 8.10 di domani

A seguito dell’allerta meteo per il maltempo che sta flagellando la Riviera Ligure di Ponente, che ha spinto la Protezione Civile regionale ad emanare lo stato di allerta rosso fino alle 6 di domani, allerta che poi si evolverà per i grandi bacini in arancione e per i piccoli bacini in gialla, l’organizzazione del Rallye di Sanremo, confrontandosi con le amministrazioni comunali interessate al percorso, ha concordato lo slittamento della manifestazione di un’ora al fine si svolgere le prove di velocità fuori dalla fascia critica dell’allerta.



L’organizzazione è in attesa di ratifica da parte del Collegio dei Commissari Sportivi di questa imposizione da parte delle amministrazioni competenti sul territorio.

Pertanto il 67° Rallye Sanremo inizierà dal Parco Assistenza di Sanremo alle ore 8.10 (invece delle 7.10) e si concluderà alle 21.12, sempre nell’area della Vecchia Stazione, chiudendo la giornata rallistica sanremese.



“Nel primo pomeriggio di oggi, in una nuova riunione al Centro Operativo Comunale, alla presenza del sindaco Biancheri, del responsabile della Protezione civile, comandante Frattarola, dell’assessore Faraldi e del consigliere Trucco, è stata esaminata la questione relativa al Rallye di Sanremo, in programma domani con le prove speciali. Presente all’incontro anche l’organizzatore Sergio Maiga, che ha dato disponibilità a posticipare la partenza dell’evento motoristico. Considerato il posticipo dell’orario di partenza, il fatto che all’evento non potrà assistere il pubblico, che non sono previste prove competitive in territorio comunale nelle prime ore della giornata e che l’organizzazione si farà carico del monitoraggio dell’intero tracciato stradale interessato dalle gare, il sindaco Biancheri, sentiti gli altri sindaci coinvolti e il presidente della Provincia, ha dato il via libera all’organizzazione” si legge nella nota del Comune di Sanremo.