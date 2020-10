Ventimiglia: crolla sotto la forza del vento un platano in via Veneto, distrutta una Smart (Foto)

Cade un platano in via Veneto e distrugge ‘solo’ una Smart. E’ accaduto nel pomeriggio a Ventimiglia, poco lontano dal Comune frontaliero.

Uno degli splendidi alberi che si trovano nella via non è riuscito a sopportare la forza del vento ed è caduto. Fortunatamente in quel momento non stata transitando nessuno e la pianta si è abbattuta sull’auto, distruggendola quasi completamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento ventimigliese che hanno provveduto a tagliare l’albero. Sempre a Ventimiglia da segnalare alcune piccole frane a Varase, Villatella e nella zona del centro storico.