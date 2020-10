Diano Marina: comprava pezzi di ricambio da San Marino, assolto titolare della 'Computer Service'

E’ stato assolto dal reato di ‘introduzione nello Stato per detenzione e vendita di merce contraffatta e di ricettazione’, Luca De Meo, titolare della ‘Computer Service’ di Diano Marina.

L’uomo era stato indagato e poi imputato dal Tribunale di Busto Arsizio, in un procedimento che coinvolgeva 17 altri titolari di altrettante aziende sparse sul territorio nazionale e oltre (Malta, Gallarate, Frosinone, Rivarolo Canavese, Taranto, Pisa, Vercelli, Bari e Vercelli) che operano nel settore della telefonia, computer e che effettuano anche riparazioni di dispositivi cellulari.

E’ stato dimostrato dall’avvocato Alessandro Lodato Costa, che De Meo comprava componentistica di ricambio ‘ufficiale’, attraverso un sito di pubblica accessibilità per gli addetti al settore, che faceva capo ad una delle più grosse aziende del mercato europeo di pezzi di ricambio, la Planet Tecnologies Limited, assolvendo sia all'iva intracomunitaria sia ad ogni altro adempimento fiscale.

L’azienda emetteva regolarmente fatture agli acquirenti che venivano registrate. Ma, successivamente, avendo fissato la sede legale a San Marino, ometteva di corrispondere l'iva per cifre stratosferiche, cosa che ha dato avvio all'indagine.

Con una articolata memoria, l’avvocato di De Meo ha dimostrato che non sussisteva nessun accordo né concorso nel reato con le altre aziende (legali rappresentanti) coimputate, mentre nel merito per la trasparenza e il comportamento tenuto anche fiscale è stata dimostrata la sue piena innocenza. Il 29 settembre scorso il Gup del Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato di non doversi procedere, assolvendo con la formula più ampia l'imputato, ovvero perché il fatto non costituisce reato.