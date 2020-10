Un solo nuovo caso di Coronavirus nel Principato di Monaco, nessun ricoverato in terapia intensiva

Oggi è stato riscontrato un nuovo caso di covid-19 nel Principato di Monaco. Il totale dei positivi si attesta quindi a 219 persone colpite.

Questa sera sei pazienti (cinque dei quali residenti) sono trattati al CHPG. Tutti sono in unità convenzionali, non ci sono pazienti in terapia intensiva. Si registrano anche nuove guarigioni con un totale che arriva a 187.

A oggi sono 28 le persone seguite dall'Osservatorio Domestico che supporta medicalmente i pazienti, con pochi sintomi, invitati a rimanere a casa.