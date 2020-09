I vantaggi della raccomandata online

Spesso quando bisogna spedire della documentazione per via telematica ci si chiede se ha la stessa validità della comune e tradizionale spedizione tramite servizio postale. In tal senso è opportuno specificare che le pratiche di inoltro di modulistica o certificazione di qualunque tipo si è quasi del tutto trasferita sul web. Se prima vi erano ancora alcuni settori amministrativi ancorati alla pratica di invio per mezzo raccomandata a/r, oggi con la nascita della Pec piuttosto che di altre piattaforme online, questa operazione si effettua in larga parte avendo a disposizione un semplice pc ed una connessione.

Tale esigenza è nata soprattutto per velocizzare i tempi di accoglimento e smistamento delle pratiche burocratiche, snellendo così l’attività di una categoria ancora troppo lenta perché legata a modi ed usi antiquati. La posta raccomandata online rispetto a quella cartacea tramite servizio postale ha diversi vantaggi. Prima di tutto si riducono i tempi di invio e ricezione, favorendo un dialogo tra utente ed ente pubblico o privato più fluido. In secondo luogo vi è una riduzione anche dei costi, poiché l’inoltro telematico spesso non richiede spese se non quella una tantum annuale per la sottoscrizione di un abbonamento ad una piattaforma (è il caso ad esempio del servizio Aruba Pec). Oppure se si preferisce l’uso singolo e non continuativo del servizio, ci sono spese minime che si possono realizzare tramite Paypal, carta di credito o bonifico sempre online.

Inoltre a tutto questo occorre aggiungere la possibilità di poter tracciare in qualsiasi momento il contenuto di ciò che è stato spedito. Senza contare l’avviso di avvenuta ricezione impostabile tramite raccomandata online, e di consegna effettuata. O ancora il rilascio di una copia digitale di ciò che è stato oggetto di spedizione. Un controllo insomma a 360 gradi dell’intera fase che inizia con il nostro inoltro e termina con l’accoglienza di quanto è stato spedito da parte del destinatario. Ulteriori vantaggi sono rappresentati dal fatto che tale tipologia di spedizione è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni, fattore non comune alla forma più classica postale (con orari di apertura e chiusura limitanti).

Anche dal punto di vista della chiarezza e trasparenza la raccomandata online è un’ottima scelta in quanto essa viene comunque poi stampata e controfirmata per una ufficializzazione della pratica. Superata questa fase, poi, l’utente/mittente otterrà una ricevuta che certifica l’avvenuta consegna e quindi l’andata a buon fine dell’operazione. Riepilogando, quindi, i vantaggi sono davvero tanti e nessuno di essi è trascurabile rispetto alla controparte cartacea inviabile a mezzo posta.

I lati positivi dell’uso della raccomandata per via telematica coinvolgono elementi di tempo, di spesa e modalità d’inoltro decisamente positivi e di gran lunga preferibili alla vecchia e lenta procedura a mano. Un plus sia per l’utente che per l’amministrazione in generale, che agevola tutti ottimizzando la qualità del servizio con il minimo tasso di rischio. Uno strumento a portata di click che conviene sfruttare ed imparare ad utilizzare rappresentando ormai un viatico fondamentale per accedere al dialogo con enti pubblici o privati che siano.