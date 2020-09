Freddo intenso anche questa mattina nella nostra provincia: nell'entroterra toccati gli zero gradi

Zero gradi nell’entroterra, anche se in due sole località che vedono le centraline dell’Arpal, ma freddo intenso in tutta la provincia anche dopo il weekend. Il cielo terso ha favorito l’ulteriore abbassamento delle temperature, fissate a 0,6 a Col di Nava e Poggio Fearza, ma anche le altre località dell’entroterra sono particolarmente fredde per il periodo.

A Pigna questa mattina i residenti si sono svegliati con 2,3 gradi, precedendo quelli di Verdeggia con 2,6. Quindi le temperature minime delle altre località hanno visto: Pieve di Teco 4,1, Triora 4,5, Apricale 4,8, Rocchetta Nervina 5,5, Borgomaro 5,7, Pornassio 6,7, Montalto Carpasio 6,9, Ceriana 7,4, Dolceacqua 8,1, Ranzo 8,5, Dolcedo, 8,6, Airole 9,3, Castelvittorio 10,1, Seborga 10,5. E’ ovviamente andata meglio sulla costa con le seguenti minime: Ventimiglia e Diano Marina 11,2, Cipressa 13,1, imperia 13,4 e Sanremo 14,9.

Nelle prossime ore il tempo rimarrà bello su tutta la provincia con le temperature massime che saranno nella media del periodo. Nel corso della settimana anche le minime aumenteranno rispetto a oggi ma saranno comunque ancora piuttosto basse.