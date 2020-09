Sanremo: mercoledì i lavori per disegnare gli spazi in vista del ritorno del mercato in piazza Eroi

A Sanremo è tempo di programmare il ritorno del mercato bisettimanale in piazza Eroi. Il Comune è al lavoro da settimane con gli operatori per studiare la migliore soluzione possibile per riportare ‘a casa’ il mercato che tanto manca all’intero tessuto sociale della zona e, in generale, del centro. La soluzione del lungomare Italo Calvino è piaciuta molto a operatori e clienti, ma era provvisoria per consentire lo svolgimento del mercato anche nei promo giorni dopo la ripartenza primaverile.

Ora è tempo di tornare alla sistemazione originaria, motivo per il quale il Comune inizierà mercoledì pomeriggio i lavori per tracciare le linee del mercato che sarà, ovviamente in piazza Eroi. I banchi saranno sistemati in modo da rispettare le norme anti contagio e, allo stesso tempo, non portare via posti per moto e motorini (fondamentali specie al martedì per gli studenti del vicino istituto ‘Colombo’), così come concordato nelle mote riunioni tra uffici, operatori, tecnici e l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi. Resta ora da capire quando il mercato tornerà in piazza Eroi.