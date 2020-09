Sanremo: pulizia dei torrenti in vista delle piogge autunnali, il Comune avvia la pratica per affidare 117 mila euro di lavori

Come ogni anno, in vista del consueto maltempo autunnale, il Comune di Sanremo si attiva per la sistemazione e la pulizia dei corsi d’acqua onde evitare situazioni potenzialmente pericolose per il territorio.

Palazzo Bellevue ha definito un spesa di 117 mila euro per tre lotti così suddivisi: primo lotto con torrente Armea, rio Donghi e rio Fonti; secondo lotto con torrente San Francesco, rio Val d’Olivi, rio San Martino, rio San Lazzaro e sbocchi a mare; terzo lotto con rio Foce, rio Bernardo, torrente San Romolo e sbocchi a mare.

Nei prossimi giorni la pratica andrà avanti con l’agnazione degli interventi e, poi, la consegna dei lavori.