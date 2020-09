Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 8 in piazza Cesare Battisti a Sanremo, all’incrocio con l’innesto in piazzale Dapporto.

Per cause ancora in via d’accertamento, uno scooter Sh e un furgoncino si sono scontrati. Lievemente ferito il conducente del mezzo a due ruote e praticamente illeso quello del furgone.

Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente, al vaglio della Polizia Municipale.