Fumo da un'auto in panne sull'Aurelia Bis: intervento dei Vigili del Fuoco e nessun ferito

Qualche momento di apprensione ma, per fortuna tutto è andato per il meglio questa sera verso le 22 sull’Aurelia Bis tra Sanremo e Arma di Taggia per il principio di incendio su un’auto.

Il fatto è avvenuto in galleria, quando una piccola coltre di fumo si è levata da una vettura che era in panne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Non si sono registrati feriti o intossicati e nessun momento di panico. Il traffico, scarso a quell’ora, non ha riportato gravi rallentamenti.