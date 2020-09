Coronavirus: lieve calo dei numeri in Liguria ma aumento nella nostra provincia con 12 casi in più

Calo dei nuovi positivi quest’oggi in Liguria, ma rialzo di quelli nella nostra provincia. Sono infatti 73 nella nostra regione, su 2.753 tamponi effettuati (uno ogni 37).

Nella nostra provincia sono 12, di cui 9 da contatti di caso e da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 3 di cui: uno da rientro da viaggio, un contatto di caso e una attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 39 di cui: 3 da accesso in ospedale, 2 in strutture socio sanitarie, 3 rientri da viaggio, 18 da contatto di caso confermato e 13 attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 19 di cui: 15 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. Da segnalare un decesso, una donna di 95 anni di Sarzana.

Totale tamponi effettuati: 297.680 (+2.753)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.944 (+73)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.752 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.192 (+56)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.029 (+15)

Casi per provincia di residenza

Imperia 171 (+12)

Savona 195 (-1)

Genova 1.234 (+4)

La Spezia 1.107 (+1)

Residenti fuori regione o estero 100 (-)

Altro o in fase di verifica 222 (-)

Totale 3.025 (+15)

Ospedalizzati: 162 (-9) | (17 in terapia intensiva)

Asl 1 - 8 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 23 (-2) | 7 in terapia intensiva)

Galliera - 32 (-) | uno in terapia intensiva)

Gaslini - 10 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 5 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 6 | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 71 (-5) | 9 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.564 (+81)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.318 (+37)

Deceduti: 1.597 (+1)