Elezioni regionali, Marco Scajola dopo il successo alle urne: "Cambiamo movimento trainante nel centrodestra" (foto e video)

È raggiante, Marco Scajola, mister 7786 preferenze, il più votato in regione, che questa mattina ha incontrato la stampa per un punto della situazione post elezioni che hanno visto l'affermazione di Giovanni Toti, con 'Cambiamo', primo partito e che in provincia di Imperia ha superato quota 25%.



Un risultato ottenuto sicuramente, almeno in provincia, soprattutto per merito di Marco Scajola che, anche se dice di non rivendicare ruoli nella prossima giunta, si aspetta un incarico importante, magari la vice presidenza, al posto di Sonia Viale, candidata a Genova e non eletta, vittima sacrificale e simbolo della bocciatura dei liguri al sistema sanitario, non solo sulla gestione dell'emergenza coronavirus, ma anche per scelte legate alle privatizzazioni e, soprattutto a ponente, della volontà di costruire un ospedale unico.



Scajola parte dall'analisi dei numeri. “Il ponente si è distinto, ma anche a Genova, quartieri come Certosa (quello colpito dal crollo del ponte Morandi, ndr), storicamente di sinistra hanno scelto di sostenere Giovanni Toti e credo che merito vada al lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali abbiamo fatto poche promesse, ma quelle fatte, nel complesso le abbiamo mantenute”.





“Cambiamo”, il partito fondato lo scorso anno, in pieno caos nazionale, dopo le dimissioni di, come detto ha superato la Lega nella contesa interna. “”, commenta Scajola.Se il successo di 'Cambiamo' modificherà gli equilibri in giunta, si vedrà, ma secondo l'assessore uscente “”. Una nuova forza moderata, quindi forte in regione, ma che al momento a livello nazionale conta su percentuali molto basse. Un elemento che Marco Scajola dovrà tenere in considerazione se nel 2023 vorrà, come in molti pensano,, ovvero tentare il salto a Roma, in parlamento.Si dice che a impedirlo fu lo zio di Marco,, oggi sindaco di Imperia, e considerato il grande sconfitto a ponente da queste elezioni regionali. Pur avendo sostenuto il governatore uscente Giovanni Toti, Claudio Scajola ha scelto di appoggiare un'altra lista, ovvero quella che racchiudeva Forza Italia, Liguria Popolare e Polis, ma soprattutto un altro candidato per il consiglio regionale:, fedelissimo di Claudio, con i suoi 2800 voti può vantare un buon risultato, ma alla prova dei numeri è stato surclassato dal successo di Marco, il quale nella sola città di Imperia- ha dichiarato -”.– continua -”.Allo zio, Marco Scajola dedica un ultimo pensiero: “”.Scajola, nel corso della conferenza ha ringraziato più volte i propri sostenitori, ricordando di aver in alcuni casi raddoppiato, e comunque incrementato in maniera significativa i consensi, non solo a Imperia, ma anche a Sanremo, a Taggia e in altre città della provincia. Ha ringraziato gli altri tre candidati di 'Cambiamo',, che potrebbe entrare in consiglio se Marco Scajola, da assessore regionale si dimettesse da consigliere,. “Infine, sulla bocciatura dell'ex collega di giunta Sonia Viale, Scajola non si sbottona: “”.