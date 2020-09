Sanremo: piano anti incendio alla scuola ‘Dante Alighieri’, il Comune investe 250 mila euro per il progetto

Sanremo investirà 250 mila euro per mettere in sicurezza sul piano delle norme anti incendio anche la scuola ‘Dante Alighieri’. Lo ha stabilito l’amministrazione Biancheri che, nell’ultima riunione di giunta, ha dato l’ok al progetto esecutivo che arriva a compimento dopo molti altri che hanno interessato le scuole cittadine e non solo.

In occasione della presentazione delle nuove aule al Mercato dei Fiori il sindaco Alberto Biancheri aveva proprio ricordato come il Comune abbia investito negli ultimi anni tra i 6 e i 7 milioni di euro per l’anti incendio nelle scuole ma anche al Mercato Annonario (per la prima volta), al Mercato dei Fiori e al Palafiori. La ‘Dante Alighieri’ è solo l’ultima in ordine cronologico.

Quello della sicurezza nelle scuole è uno dei principali filoni di investimento dell’amministrazione Biancheri che, dal 2014, ha speso circa 10 milioni di euro per la sistemazione dei plessi cittadini.