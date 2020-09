Risultati regionali, i ringraziamenti del candidato Andrea Gorlero a staff e sostenitori

“A risultati acquisiti, voglio ringraziare uno ad uno tutti i 1839 cittadini della provincia di Imperia che mi hanno votato”. Ad esprimere riconoscenza al suo staff e ai suoi sostenitori è il candidato PD Andrea Gorlero che continua: “Un grazie alla mia famiglia, Giuditta, Filippo e Michele, per il continuo sostegno, ai giovani del PD che mi hanno costantemente accompagnato in questi giorni ed in particolare, ma non solo, a Matteo ed Alberto.

Grazie ai tanti amici che mi hanno sostenuto, con un particolare pensiero a Claudia, che si è candidata assieme a me, a Monica, Mario, Giusy, Roberto, Marco ed Ale per banchetti e point, oltre che agli altri volontari, a Lucio e Ines, Luciano, Nuccio, Pino, Riccardo, nonché a Paolo Cacciato, per i continui consigli. Un ringraziamento speciale al gestore dei conti Enzo Calonico.

È stata un’esperienza splendida, che mi ha consentito di riallacciare vecchi legami ed intrecciarne di nuovi, conoscere tante persone e comprenderne i problemi. Dalla costa all’entroterra. Non mi ha premiato il risultato ma l’arricchimento personale ed il complesso di emozioni vissute resterà per sempre.

Ancora grazie a tutti.

Andrea Gorlero”