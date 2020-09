Serie di visite guidate a Ventimiglia e Sanremo in occasione delle 'Giornate Europee del Patrimonio'

In occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020, dedicate al tema “Imparare per la vita” che richiama i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società, la Direzione regionale Musei Liguria segnala il ricco programma di eventi e appuntamenti nei suoi musei in provincia di Imperia.

Sul sito web del Mibact è inoltre disponibile il programma degli oltre 50 eventi sul territorio, raccolti a cura della Direzione regionale Musei Liguria, all’indirizzo www.beniculturali.it/GEP2020.

Ventimiglia | Area archeologica di Nervia - visite guidate

L’Area archeologica di Nervia propone visite guidate con la possibilità straordinaria di visitare la domus del Cavalcavia, importante edificio privato di età imperiale. Visite 26 settembre ore 14.30 e ore 16.30; 27 settembre ore 11.15 e 12.30. Per prenotare drm-lig.albintimilium@beniculturali.it e 0184 252320. Ingresso con biglietto del museo (3€ intero, 2 € ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni).

Ventimiglia | Museo Archeologico dei Balzi Rossi - visite guidate

Il museo propone visite guidate con la possibilità di effettuare laboratori durante la preistoria per scoprire come vivevano i nostri antenati, quali animali cacciavano e cosa mangiavano. Visite guidate 26 settembre dalle ore 10 alle 18 (ogni ora); 27 settembre dalle 10 alle 18 (ogni ora). Per prenotare 0184 38113. Ingresso con biglietto del museo (4€ intero, 2 € ridotto 18-25 anni, gratuito minori 18 anni).

Sanremo | Forte Santa Tecla - visite guidate al cantiere di restauro

Il cantiere di Forte Santa Tecla si apre alla cittadinanza. I lavori - interamente finanziati dal Mibact - porteranno al completamento del progetto di recupero. Nella giornata di Sabato 26 Settembre si potranno visitare gli spazi già recuperati e le terrazze in piccoli gruppi, accompagnati dal Direttore del Forte e da uno dei progettisti dell’intervento di restauro. Sabato 26 settembre visite guidate e ingresso gratuito alle ore 10:30, 11:30, 12:30, 14, 15, 16, 17. Prenotazione obbligatoria www.musei.liguria.beniculturali.it/santa-tecla.