Ventimiglia: due anni di 'SpazioZeroSei', il buon secondo compleanno arriva anche da Enrico Ioculano

"Buon compleanno SpazioZerosei": interviene così Enrico Ioculano, festeggiando i due anni dello spazio creato a Ventimiglia il 22 settembre del 2018.

"Due anni dall'apertura di questo spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie - prosegue Ioculano - creato per sostenere i genitori nel percorso di crescita dei figli. Un arricchimento per il nostro territorio che ho voluto realizzare durante il mio mandato come Sindaco di Ventimiglia".