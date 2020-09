Lettore ringrazia il personale del reparto 'Neuro Scienze' del 'Santa Corona' di Pietra Ligure

Il nostro lettore Michele Balestra ci ha scritto far giungere il suo ringraziamento e della sua famiglia a tutto il personale del reparto di Neuro scienze dell’Ospedale del Santa Corona di Pietra Ligure, presso cui è stata ricoverato la propria figlia.



"Nonostante le restrizioni dovute al particolare momento che stiamo vivendo, abbiamo trovato del personale non solo competente e professionalmente preparato, afferma il nostro lettore, ma soprattutto dotato di grande umanità e disponibilità che ha aiutato e confortato la mia famiglia in un momento così difficile, con tatto e sensibilità. Ai medici, alla caposala, alle infermiere va quindi tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per quanto hanno saputo fare e per le attenzioni ricevute".