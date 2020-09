Election Day - al voto i 66 candidati al consiglio regionale della provincia di Imperia (Foto)

Seggi aperti e via all'election day anche per i candidati della circoscrizione della provincia di Imperia. Quasi tutti non hanno voluto attendere recandosi ai seggi nelle prime ore della mattinata. Sono ben 66 i candidati consiglieri regionali del comprensorio di Imperia che tocca 66 comuni. Tra i candidati ci sono amministratori regionali uscenti, amministratori locali, ex amministratori e volti noti della politica locale.



In provincia di Imperia sono ben 181.009 gli elettori chiamati da oggi alle urne per esprimersi. Oggi, domenica 20 settembre, si vota dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 21 settembre si vota dalle 7 alle 15.

Ricordiamo che l'articolo è in aggiornamento. La redazione ha chiesto una foto a tutti i candidati della nostra provincia. Sarà nostra premura aggiungere quelle che verranno inviate nel corso di queste due giornate di voto ndr