Elezioni regionali: Marco Scajola (Cambiamo) oggi con Giovanni Toti nel tour dei gazebo del ponente

Oggi pomeriggio Marco Scajola, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente, effettuerà il tour dei gazebo nell’imperiese con il Presidente Giovanni Toti.



La prima tappa sarà alle ore 16 in via San Giovanni ad Imperia, il tour proseguirà alle 17:10 in Piazza Colombo a Sanremo, alle 18:15 in Via Vittorio Emanuele II e alle 19 in via Cavour a Ventimiglia. L’ultimo appuntamento sarà a Camporosso alle 19:30.