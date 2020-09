DL Agosto, Di Muro (Lega): “Presentato emendamento per estensione bonus fiscale a pensionati frontalieri”

“La Lega ha depositato un emendamento al dl Agosto per riconoscere parità di trattamento fiscale, previsto oggi per i lavoratori frontalieri attivi, anche ai pensionati, ovvero il bonus di 7.500 euro da scalare dal pagamento delle tasse. Mi risulta che la Lega sia stato l'unico gruppo parlamentare a presentare questo emendamento sul decreto in discussione al Senato.

Ringrazio l'associazione Fai per l'elaborazione della proposta, che ha trovato pieno supporto da parte dei senatori della Lega e del nostro ufficio legislativo. Sull'estensione del bonus fiscale anche ai pensionati, avevo già presentato una Proposta di Legge ad hoc e attivati altri interventi, che purtroppo, fino a ora, non sono stati ascoltati dal governo. Auspico che questa nuova iniziativa possa essere presa in maggior considerazione da parte dell'esecutivo”. Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro