Sanremo: Salvini sulla candidatura di Chiappori "Chi prende consensi ha fiducia dal popolo, gli altri cambiano lavoro" (Video)

Nel dopo comizio in piazza Colombo, il leader della Lega Matteo Salvini è stato incalzato anche sulla decisione di Giacomo Chiappori di ‘staccarsi’ dalla Lega e di candidarsi alla carica di Governatore della Regione con un nuovo movimento ‘Grande Liguria’.

Salvini ha così commentato: “La decideranno e la commenteranno i liguri al voto. In democrazia funziona così e chi prende i consensi ha stima e fiducia del popolo, chi non li prende può cambiare lavoro. E’ lo spirito democratico e se i liguri voteranno Lega, da segretario non potrò che esserne felice”.