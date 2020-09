Elezioni regionali: Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente) questa mattina al mercato di Porto Maurizio

Questa mattina Marco Scajola, candidato alle prossime elezioni regionali, ha partecipato al gazebo di Cambiamo con Toti Presidente.



“Grande partecipazione, anche da parte dei giovani, per Cambiamo con Toti Presidente. - afferma Marco Scajola - Il nostro movimento civico, basato sull’ascolto, atti concreti e risultati per il territorio sta coinvolgendo sempre più amministratori e cittadini, che stanno apprezzando questo nuovo modo di fare politica".



"È una grande soddisfazione riscontrare l’interesse delle persone per la nostra lista civica, formata da gente giovane, preparata, che ha maturato esperienza amministrativa sul territorio, che sono certo potrà essere un valore aggiunto nell’amministrazione regionale!” - conclude Marco Scajola.