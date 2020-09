alvoto – Luigi Sappa (Forza Italia-Liguria Popolare): “Il mio è il messaggio dei moderati, corriamo liberi per avere peso in Liguria e rappresentare il ponente”

“Il mio è il messaggio dei moderati”. Così inizia il messaggio finale di Luigi Sappa, candidato al consiglio regionale nella lista “Forza Italia – Liguria Popolare" a sostegno di Giovanni Toti Presidente, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Essere moderati significa essere liberali, riformisti, cristiani e credere nell’europeismo – ha detto l’ex sindaco di Imperia ed ex presidente della Provincia - Noi con ‘Polis’ abbiamo lavorato proprio per ricompattare il centro, corriamo liberi da vincoli per avere un peso in Liguria e rappresentare il ponente”.

Sappa ha poi tracciato un bilancio della sua campagna elettorale: “Io ero abituato alle maratone elettorali, questa è stata riconvertita gara scattisti, abbiamo quindi dovuto concentrare in questo mese tutti gli appuntamenti – ha detto – Il bilancio è esaltante, perché ho avuto modo di essere in contatto con la nostra magnifica terra di ponente e con i suoi abitanti. Alcune tematiche del territorio si sono acuite negli anni per la tolleranza a problemi che ormai non sono più indifferibili, per esempio le infrastrutture che sono fondamentali. Noi viviamo di turismo, che vuol dire consentire a chi viene dal centro Europa o da altre regioni italiane, di raggiungere il ponente in tempi certi e rapidi. Attualmente le rete viaria e quella ferroviaria non lo consentono. Dobbiamo quindi pensare di creare una diversificazione per non fare il nodo genovese, dirigendosi da Albenga verso Carcare e Predosa intersecando poi le vie per Milano”.

Guarda l’intervista integrale: