Fitness outdoor: quando la palestra è a cielo aperto.  I consigli di Fab SMS

Allenarsi all’aria aperta è un’ottima soluzione che apporta numerosi benefici al corpo umano. Qualche esempio? Regala più energia, aumenta la produzione di vitamina D, dona un colorito dorato e libera dallo stress. Senza contare che è anche una scelta conveniente. Allora scopri insieme a Fab SMS qualche idea di allenamento open-air e approfitta delle ultime giornate estive per iniziare subito!

Step, all’interno del parco individua un’area in cui fare step: bastano dei piccoli cubi, mattoncini su cui salire e scendere, una panchina o dei semplici gradini. Si tratta di un esercizio aerobico molto efficace per tonificare la muscolatura di gambe e glutei.

Pull-up, alcuni parchi sono dotati di sbarre a cui appendersi per fare pull-up, ovvero sollevarsi da terra con la sola forza delle braccia fino a superare la sbarra con il mento. È un esercizio particolarmente efficace per bicipiti e dorsali. Prima di cominciare verifica che la struttura sia idonea a reggere il peso del tuo corpo.

Salto con la corda, aono tanti i benefici di saltare con la corda, tutti racchiusi in un piccolo attrezzo facilmente trasportabile. Oltre ad aiutare a bruciare i grassi, tonifica glutei, gambe e core. Ma aumenta anche il condizionamento metabolico e la coordinazione. Inserita in un circuito, nella pre-pugilistica o da sola, garantisce sempre ottimi risultati.

Crab, il crab è un piccolo attrezzo in ferro con un peso variabile da 4 a 10 chili e due maniglie laterali che facilitano l’impugnatura. Utile sia per la parte superiore del corpo sia per quella inferiore, è indicato anche nel Pilates Mat perché regala ampiezza e fluidità ai movimenti.

Pattini a rotelle, il pattinaggio a rotelle è un ottimo modo per fare fitness al parco, anche in compagnia. Perfetti per rafforzare gambe, glutei e core, i pattini rappresentano una forma di allenamento cardio che sviluppa la coordinazione, l’equilibrio e la forza.

Workout con cinghie di resistenza, al parco puoi utilizzare le cinghie di resistenza assicurandole a strutture fisse o semplicemente a un albero. Realizzate in materiale resistente, possono supportare fino a 405 kg di peso e ti permettono diversi tipi di esercizio, dagli affondi agli squat.

