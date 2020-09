Politica |

#alvoto – Massimiliano Iacobucci (FdI): “Mi presento agli elettori con cuore, passione e preparazione”

“Ricordiamoci che oggi il parlamento ligure è più importante di quello italiano, perché nelle Regioni si trattano temi che interessano il territorio e le categorie, come la sanità, la formazione, il lavoro e lo sviluppo economico” ha detto Massimiliano Iacobucci.

“Mi presento agli elettori per rendere la Provincia di Imperia ancora più protagonista nel panorama politico regionale”. Massimiliano Iacobucci, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti, nella nuova puntata di #alvoto, condotta da Federico Marchi, traccia un bilancio della sua campagna elettorale e lancia un messaggio ai cittadini. “Credo che ci siano tre motivi per votare Fratelli d’Italia e dare a me la propria preferenza – ha detto – Il primo è un motivo politico, perché Fratelli d’Italia rappresenta un partito che non ha mai tradito gli elettori, che non si è fatto ammaliare dalle poltrone rimanendo quindi a livello nazionale all’opposizione. Poi c’è un motivo geografico, in quanto la mia candidatura è volta a rappresentare la provincia di Imperia in Regione, dove è importante scegliere persone che abbiano professionalità e abbiano nel tempo dimostrato impegno a favore delle istanze del territorio. Ricordiamoci che oggi il parlamento ligure è più importante di quello italiano, perché nelle Regioni si trattano temi che interessano da vicino il territorio e le categorie, come la sanità, la formazione, il lavoro e lo sviluppo economico. Il terzo motivo è personale perché ritengo di aver dimostrato negli anni in cui mi sono occupato politica di essere una persona onesta, di aver vissuto sempre del mio lavoro, di essermi occupato degli altri con passione, e di avere anche una preparazione avendo fatto tanti anni l’amministratore ed il dirigente nazionale di partito”. Nell’intervista Massimiliano Iacobucci ha poi tracciato un bilancio degli incontri svolti sul territorio, ha parlato delle richieste giunte dai cittadini, dell’Amministrazione uscente del Presidente Giovanni Toti e del partito Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni. Guarda l’intervista integrale:

Redazione

