Imperia: presentato il bilancio dell'attività di aiuto alla persona dell'Auser territoriale per il 2019

Auser territoriale Imperia presenta il bilancio dell'attività di aiuto alla persona

svolta nel 2019 e nei primi 5 mesi del 2020 (vedi tab. allegate).



I volontari e le volontarie delle associazioni di Imperia, Diano Marina, Sanremo e Ventimiglia si riuniranno giovedì prossimo nel salone Sant’Agostino di piazza Bassi alle 16,30 per valutare l'attività di aiuto e di invecchiamento attivo svolta con particolare attenzione verso anziani soli e fragili.



Ma anche per rilanciare il loro impegno per come far fronte e rispondere alle sempre più numerose richieste di aiuto che arrivano al numero verde 800995988