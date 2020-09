Sanremo: aggressione in carcere, il sindacato UilPa chiede un intervento al Capo Dap Petralia

Grave aggressione alla Polizia Penitenziaria a Sanremo: la UilPa Penitenziari lancia l’appello al Capo Dap Petralia

I fatti sono accaduti intorno a mezzogiorno, quando un detenuto extracomunitario, per motivi ancora da accertare, ha aggredito brutalmente tre poliziotti penitenziari in servizio. Fabio Pagani, segretario della UilPa regionale conferma come “Nonostante il coraggioso intervento il detenuto ha manifestato fin da subito resistenza. La Polizia Penitenziaria conta ancora una volta 3 feriti, per la brutale aggressione. I tre sono stati portati in ospedale e a loro auguriamo una pronta guarigione. Al Capo Dap Petralia chiediamo un immediato intervento, prima che le conseguenze possano diventare ancora più gravi”.