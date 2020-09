Festa della Natività a Montegrazie, una bellissima passeggiata martedì scorso da Villa Guardia (foto)

Bella riuscita della passeggiata di martedì scorso 8 settembre tra gli ulivi e i boschi della Valle Impero e della Valle Prino organizzata dall'Associazione Madonne della Neve.



“I pellegrini - si spiega nel comunicato - hanno apprezzato il percorso ad anello in partenza dal borgo di Villa Guardia per raggiungere il Santuario di Montegrazie per la festa della Natività come da sette anni oramai. Giornata splendida trascorsa all'insegna dell'allegria e della simpatia, panoramiche stupende. Quest'anno l'Associazione si è iscritta al progetto del ‘Tempo del Creato 2020’ con l'evento ‘Custodia degli antichi sentieri di collegamento tra i santuari’. I percorsi della passeggiata sono stati riaperti con la tenacia dei volontari dell'Associazione Madonne della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia. Dopo la messa solenne nel Santuario i pellegrini si sono ristorati sul piazzale davanti alla catena dei monti delle valli Impero, Prino, Arroscia e Argentina godendo dello stupendo panorama. Il nuovo percorso ad anello inaugurato nel 2019 ha permesso ai pellegrini di visitare l'antica Chiesetta di Sant'Anna con la sua storia misteriosa, da lì una bellissima panoramica sul mare. Durante la passeggiata si è fatta la raccolta dei rifiuti lasciati nel bosco, negli ulivi, nel sentiero e nelle mulattiere, questa iniziativa è stata promossa dall'evento che ha aderito al Tempo del Creato 2020.

La passeggiata si è conclusa a Villa Guardia con la visita del Santuario Madonna della Neve e il suo Cenacolo e dell'Oratorio San Carlo con la visione del filmato proposto dall'Associazione.

Doverosi i ringraziamenti a chi ha reso possibile e piacevole il progetto: Don Matteo Boschetti, Parroco della Parrocchia San Matteo di Villa Guardia. Per la pulizia dei sentieri : Luigi di Roma, Emilio di Villa Viani, Annarella, Paolo e Patricia dell'Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia, per le foto Giovanna e Franco, il Dott. Emanuele Ramone e Dott. Giovanni Vassallo per l'accoglienza a Montegrazie e per l'allegra compagnia Pato e Neve i nostri amici a quattro zampe”.