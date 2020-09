Sanremo: il Liceo Cassini a Villa Magnolie avrà un parcheggio da 60 posti, importante l'accordo con Portosole (Foto e Video)

E’ stato inaugurato oggi e verrà utilizzato da lunedì prossimo, il parcheggio della sede staccata del Liceo Cassini, annesso al plesso di Villa Magnolie.

Si tratta di 60 posti auto, concessi alla Provincia dal Comune, che fanno parte di una pertinenza di Portosole e messo tra le opere a scomputo dei lavori dell’approdo turistico sanremese. Da quest’anno, quindi, finalmente la scuola di Villa Magnolie avrà un parcheggio e il Comune è riuscito ad ottenerlo nella trattativa per i lavori di Portosole.

“Volevamo fare questa sorpresa – ha detto l’Assessore Donzella – perché è indispensabile per la scuola ed abbiamo lavorato per stipulare un comodato gratuito con la proprietà, visto il rilevante interesse pubblico per parcheggiare i mezzi, durante la scuola evitando pericolo alla circolazione. L’Istituto si occuperà dell’apertura e della chiusura e volevamo fare in tempi rapidi. C’è stata la massima disponibilità della scuole e degli uffici, lavorando ai collaudi della struttura”.