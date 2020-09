Bordighera si sta comportando bene per le norme anti Covid: Ingenito "Nelle scuole impianti di ventilazione meccanica" (Video)

Dopo lo stop del lock down si fa un gran parlare dei problemi della gestione dell’emergenza Covid-19, soprattutto in relazione all’utilizzo della mascherina e dei controlli per gli assembramenti, in particolare nelle zone della movida e attorno ai locali dei centri città.

Abbiamo parlato della problematica con il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ci ha spiegato come si è comportata la sua città, sia per quanto riguarda i residenti che i turisti: “In maniera eccellente e, solo in casi isolati siamo dovuti intervenire. E i numeri ce lo hanno confermato, perché altrimenti avremo contagi alti, invece la vigilanza è stata massima e di questo ringrazio agenti della Municipale e Carabinieri che hanno vigilato con attenzione. Ma i ringraziamenti vanno anche a residenti e ospiti perché mi capita spesso di uscire per passeggiare e vedo molte persone responsabili, che indossano la mascherina sia di giorno che la sera. E questo è il primo strumento di prevenzione”.

La città di Bordighera continuerà a prestare attenzione sull’utilizzo della mascherina: “Noi siamo stati tra i primi a prendere provvedimenti restrittivi e, se si dovesse presentare l’occasione, non esiterò a firmare ordinanze che mettano in sicurezza cittadini e turisti. Come sempre nel rispetto delle norme del Testo Unico, ma dobbiamo essere consapevoli che la mascherina, il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e l’aerazione dei locali sono fondamentali per evitare il contagio”.

In tema prevenzione da Covid-19 il Sindaco Ingenito ha anche le idee chiare su come operare per salvaguardare la sanità di alunni e docenti delle scuole: “Cercheremo di introdurre l’introduzione del rilevamento della febbre nelle scuole, un accorgimento a bassissimo costo e impatto ma che prevengono la malattia. Tra l’altro ci stiamo muovendo oltre lo scenario di quest’anno e ho chiesto uno studio di fattibilità per realizzare impianti di ventilazione meccanica. In pratica consentono un ricambio totale dell’aria in due o tre ore, che darà l’opportunità di un risparmio energetico e dell’aria pulita nelle scuole. Capiremo i costi e troveremo i finanziamenti”.