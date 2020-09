Ventimiglia: interrogazione del Consigliere di opposizione Sismondini per la chiusura del 'Campo Roya'

Interrogazione del Consigliere di opposizione a Ventimiglia, Gabriele Sismondini, sulla chiusura del Campo Roya, avvenuta alcune settimane fa.

“Vista la situazione della città, al confine con la Francia, e con i flussi di migranti che da anni transitano nella nostra zona per poter varcare il confine – ha detto Sismondini – la loro presenza è incontrollata dopo la chiusura del campo gestito dalla Croce Rossa Italiana. Stiamo registrando lo scontento e le lamentele di diversi cittadini, per la mancanza di sicurezza sia sociale che sanitaria visti i numerosi bivacchi nel centro cittadino, in particolar modo sui binari delle aree ferroviarie parallele allo scalo merci, in prossimità della località San Secondo”.

Nell’interrogazione Sismondini chiede al Sindaco chi ha preso la decisione di chiudere definitivamente il campo e se all’Amministrazione sia stato chiesto un parere. “Vorremmo che il Sindaco ci spiegasse i motivi per cui è stata decisa la chiusura definitiva del ‘Campo Roya’ – termina Sismondini - e quali sono le alternative che sono state programmate al fine di poter controllare il fenomeno migratorio che da anni colpisce la nostra città. Chiediamo anche un particolare interesse per la pulizia delle zone del centro e non solo, per prevenire un’ulteriore emergenza sanitaria”.