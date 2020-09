Elezioni Regionali: l'On. Andrea Orlando a Imperia per sostenere i candidati PD

Questa sera, alle ore 20, visita a Imperia del vice segretario nazionale del Partito Democratico, l'On. Andrea Orlando. L'incontro presso il ristorante Acqua e Farina, in via Magenta, rientra nella campagna elettorale a sostegno della candidatura a presidente di Ferruccio Sansa nelle elezioni regionali per la Liguria del 20 - 21 settembre.



Saranno presenti i quattro candidati dem della provincia di Imperia, Enrico Ioculano, Andrea Gorlero, Claudia Regina e Annina Elena. L'incontro pubblico servirà per fare il punto con i candidati sulle esigenze della riviera dei fiori.