Politica |

#alvoto – Gianni Berrino (FdI): “Queste elezioni saranno anche un test per la tenuta del Governo nazionale”

“Occupazione e lavoro saranno al centro del’impegno di Fratelli d’Italia nella prossima legislatura – ha detto Berrino – servono aiuti concreti alle imprese e agli imprenditori che, creando posti di lavoro, sono la spina dorsale dell’economia italiana”

“Questo test darà un quadro preciso di come ad oggi il popolo italiano sia posizionato politicamente”. Non ha dubbi Gianni Berrino, assessore regionale e candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Giovanni Toti Presidente, sul fatto che queste elezioni possano avere anche una valenza politica nazionale. “Se 5 Regioni su 6 dovessero essere vinte dal centrodestra, sarà difficile sostenere che a livello nazionale ci sia ancora una maggioranza diversa” ha detto nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Su Fratelli d’Italia sento un traino fortissimo – ha aggiunto – Continuo a ricevere apprezzamenti per il partito e per Giorgia Meloni. Questo voto avrà un risvolto politico molto forte. Lo possiamo percepire tutti i giorni, quando parliamo del nostro programma e del lavoro svolto negli ultimi cinque anni, confrontandoci con le persone che incontriamo anche sui temi nazionali. Quelli che come Fratelli d’Italia portiamo avanti sono in particolare i temi della sicurezza e del lavoro, con una posizione ferma contro l’immigrazione clandestina che c’è oggi e a favore di una riduzione della tassazione. La gente chiede anche di non essere sudditi dell’Europa. Mi fa piacere perché questi sono i temi che da sempre sostiene Fratelli d’Italia. Servono aiuti concreti alle imprese, a chi in Italia è la spina dorsale dell’economia, ovvero gli imprenditori che creano posti di lavoro. Mi fa piacere che Giorgia Meloni, nel corso della sua recente visita, abbia ricordato come la Liguria sia stata l’unica Regione a stanziare 2 milioni per il personale che lavorava nelle scuole (mense e pulizia) rimasto senza stipendio da marzo, e la norma che su mia proposta concede bonus ai marittimi sbarcati senza nessuna assistenza economica". Guarda l’intervista integrale:

Redazione

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.