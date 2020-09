Sanremo: consegna una raccomandata e viene malmenato dal destinatario, portalettere con 20 giorni di prognosi

Un grave episodio di violenza è accaduto ieri a spese di un portalettere in servizio a Sanremo. L'uomo, nello svolgere le proprie funzioni lavorative, ha suonato il campanello per la consegna di una raccomandata e nel giro di pochi attimi, si è visto dapprima insultare, pare per aver svegliato l'interessato della raccomandata e poi preso a calci e pugni.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per la verifica dei fatti, mentre il portalettere è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. “Ci chiediamo come sia possibile che i lavoratori postali siano non solo bistrattati oralmente – interviene sul caso il sindacato Failp - ma addirittura malmenati nello svolgimento delle proprie funzioni. Al collega, al quale il pronto soccorso ha riconosciuto 20 giorni di prognosi, auguriamo una pronta guarigione”.