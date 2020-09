Politica |

#alvoto – Serena Burgo (Cambiamo con Toti Presidente): “Puntare sull’ambiente per un rilancio turistico dell’entroterra”

“Abbiamo temperature che permettono di praticare attività all’aria aperta sia d’estate sia d’inverno” ha detto Serena Burgo.

“Il turismo montano offre grandi possibilità, anche perché può essere sfruttato per tutto l’anno con lo sport e le attività outdoor”. E’ su questo tema che si è concentrato l’intervento di Serena Burgo, candidata al consiglio regionale nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, durante la nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “Abbiamo temperature che permettono di praticare attività all’aria aperta sia d’estate sia d’inverno - ha detto – dalle passeggiate alla corsa, dalla mountain bike alle escursioni a cavallo. Nel nostro entroterra ci sono paesi che offrono la loro cultura e tradizioni, con i prodotti tipici del territorio”. Come valorizzare il territorio? “Vedo interessante, per esempio, la via intrapresa da Sanremo di concerto con i Comuni limitrofi, attraverso la gestione del Consorzio Forestale che funge da collante con il territorio - ha risposto Serena Burgo - E’ giusto che ci sia un Ente che possa andare incontro alle esigenze dei vari Comuni, occupandosi di recuperare l’ambiente, attivandosi per ottenere fondi europei, e mantenendo i sentieri”. Durante l’intervista Serena Burgo ha parlato della recente iniziativa svolta a San Romolo, con il gruppo dei ‘Deplasticati’ che si è occupato di ripulire l’area da rifiuti abbandonati, e degli ultimi incontri elettorali sul territorio insieme a Marco Scajola. Guarda l’intervista integrale:

Redazione

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.