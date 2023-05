Designer di auto sanremese vince il premio A' Design Award e ispira le sue auto anche alla città dei fiori (Foto)

L'opera ‘Nera Asimmetrica’ del designer sanremese Andrea Grosso, fondatore dell'ANGROS Formula Design Studio, è stata annunciata come vincitrice del famoso A' Design Award nella categoria Idea and Conceptual Design, segnalata come vincitrice dalla stimata commissione di premiazione dell'A' Design Awards & Competitions tra migliaia di candidature, portando al vertice e all'attenzione dei giudici il suo progetto per una nuova hypercar ibrida modulare dal carattere tutto sanremese.

Dalle linee retrò ispirate ai più iconici design degli anni ‘80 e ‘90, la Nera Asimmetrica è il risultato di una ricerca certosina nei campi della meccanica, dell'aerodinamica e dello stile, aggiudicandosi l'A' Design Award anche grazie al suo DNA proveniente dai rally e dalle corse in salita, ispirazione che il signor Grosso ha fortemente voluto per omaggiare una delle numerose attrazionie della nostra città e per rendere maggiormente forte e chiara la sua identità stilistica.

"Attualmente vivo in quella che viene definita la città dei fiori, Sanremo – ha dichiarato anche ai giornali nazionali e internazionali, Andrea Grosso - una splendida città del ponente ligure, famosa per ospitare il Festival della canzone italiana e come storica tappa dei campionati di rally. Penso sempre al luogo in cui sono nato e cresciuto quando realizzo un progetto, perché le strade qui sono un mix di tutto ciò che può mettere alla prova un veicolo e questo mi aiuta a capire le possibilità e la sfruttabilità dello stesso in diverse condizioni. Inoltre, avendo un clima temperato, mitigato dalla presenza del mare a sud e protetto dalle montagne a nord, posso vantare una ricchezza paesaggistica invidiabile, che alimenta la mia creatività in modo esponenziale".

L'A' Design Award è un prestigioso riconoscimento conferito ai progetti che hanno raggiunto un livello di qualità esemplare nel design, pari al 20% del totale. I progetti sono valutati da una giuria composta da membri del mondo accademico, professionale e del Focus Group. I progetti vengono valutati con una normalizzazione dei punteggi per eliminare eventuali pregiudizi e vengono votati in base ad aspetti quali funzionalità, ergonomia, ingegneria, presentazione, innovazione, usabilità, dettagli divertenti, tecnologia e qualsiasi altro punto specifico che possa essere preso in considerazione; ognuno di questi punti viene ulteriormente ponderato per i diversi gruppi di giuria.

L'A'Design Award and Competitions mira a mettere in luce le eccellenti qualifiche dei migliori progetti, concetti di design e prodotti orientati al design. I premi e i concorsi A' Design Award sono organizzati e assegnati annualmente e a livello internazionale in più categorie per raggiungere un vasto pubblico orientato al design.

La Nera Asimmetrica però è solo la punta dell'iceberg che L'ANGROS Formula Design Studio ha voluto portare come cavallo di battaglia per rappresentare la propria identità all'A' Design Award, infatti essa è la prima di altre vetture facenti parte di un progetto a più ampio spettro chiamato "Progetto Simmetria", che punta a usare il telaio modulare di cui è formita la Nera Asimmetrica per realizzare altri allestimenti e di conseguenza vetture concettualmente diverse.

Andrea Grosso ci presenta due inedite versioni della sua macchina, che fa parte attiva del ‘Progetto Simmetria’ e intitolata proprio alla città di Sanremo e alla regione Liguria.

La Leudo Asimmetrica e la Asimmetrica "Sanremo 70 Edition": la prima, dall'abitacolo scoperto e di un colore azzurro metallizzato chiamato dal designer "Azzurro Sanremo Mare", è una rivisitazione delle classiche versioni "barchetta" delle autovetture sportive. Perché "Leudo"? Perché è il nome di un'imbarcazione ligure che è il mix tra i famosi gozzi nostrani e un'imbarcazione a vela, due delle più iconiche imbarcazioni della nostra provincia e regnione, tanto comuni da essere immediatamente riconoscibili per chiunque sia capitato lungo i nostri porti almeno una volta.

La seconda invece è un omaggio alla settantesima edizione del nostro amato Rally di Sanremo, realizzata unendo il progetto della Nera Asimmetrica a un assetto e a dotazioni ottimizzate per le corsa lungo le nostre strade di montagna. In questa versione il signor Grosso ha voluto omaggiare la nostra città con una livrea dedicata ai suoi vessilli storici, unendo lo stemma di Sanremo, con tanto di leone visibile sulle fiancate che tenta di raggiungere la palma al centro del nostro emblema, a uno sfondo blu metallizzato, tinta realizzata per simulare e modernizzare il colore blu della bandiera cittadina, con l'immancabile inserto bianco con croce rossa che avvolge la zona intorno all'abitacolo, dando la sensazione che l'intera macchina stia vestendo la nostra bandiera facendosene portacolori.

Il progetto vincitore dell'A' Design Award veste così i colori di Sanremo, portando la musica, quella dei motori, sul carro dei vincitori.