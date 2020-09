Imperia: guasto in via San Lazzaro, il Sindaco punta il dito contro Rivieracqua ma la riparazione la sta eseguendo Amaie

Mentre la politica litiga su Rivieracqua, con il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che punta decisamente il dito contro la società e afferma di voler “Fare da soli” per la gestione del servizio di distribuzione del prezioso liquido, invece la parte manageriale e tecnica delle aziende collabora.

E’ accaduto questa mattina quando Amat, l’azienda che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua a Imperia e nel comprensorio dianese, ha chiesto aiuto ad Amaie, società analoga sul territorio sanremese e che ha molti dipendenti che operano per Rivieracqua. In pratica Amat sta lavorando ad un grave guasto, quello di via San Lazzaro e, se fosse intervenuta autonomamente o con una ditta esterna, avrebbe rischiato di allungare notevolmente i tempi di ripristino. Due specialisti in saldature su tubi di grande diametro sono stati autorizzati da Amaie a recarsi ad Imperia, per svolgere il lavoro per conto di Amat e, questo dovrebbe consentire il ripristino del servizio entro questa sera.

Abbiamo chiesto conferma al presidente di Amaie, Gianluigi Pancotti, che ci ha confermato i fatti: “Che ogni tanto qualche tubo si rompa – ci ha detto - è normale e lo è ancora di più perché siamo abituati a far finta che non si debba fare la manutenzione ai tubi, quando invece sarebbe importantissimo. Mentre questa mattina nelle ‘stanze del potere’ si parlava di questioni societarie, di bilancio e di questioni politiche, i tecnici di Amat hanno chiesto soccorso a quelli di Amaie, che tra l’altro sono in distacco a Rivieracqua. I problemi veri, non dimentichiamolo, ovvero dell’acqua che deve scorrere nei tubi, non dipende da avvocati, politica e commercialisti ma da chi gira i rubinetti e aggiusta i tubi. A Imperia c’è un problema grave, che riguarda un tratto molto lungo di una tubazione. E, se gli operai Amat avessero dovuto ripararla loro o affidarsi a ditte esterne ci avrebbero messo troppo tempo. Visto che il danno mette in ginocchio una parte importante della provincia hanno chiesto un aiuto ad Amaie. Proprio per questo ho autorizzato due specialisti in saldatura su tubi di grande diametro (che Amaie ha addestrato in 60 anni di esperienza) e sono stati ‘prestati’, facendo un favore ad Amat. Voglio sottolineare, però, che noi non vogliamo farci belli di questo, anzi teniamo a collaborare quando c’è bisogno”.

Non dimentichiamo che Amaie, a causa della questione Rivieracqua, ha una serie di punti di conflitto con Amat: “Su situazioni importanti e problemi tecnici rilevanti – ha detto Pancotti – esiste una solidarietà tra le aziende che fanno questo mestiere, che ci ha imposto di prendere il provvedimento, seppur anomalo, di aiutare Amat per risolvere una problematica molto grave che è in atto. Sarebbe interessante utilizzare sempre questo modo di condividere i problemi, anche quelli societari e non solo quelli tecnici”.

Come Amaie il Presidente Pancotti non risponde al Sindaco di Imperia: “Io rispondo solo che la solidarietà tra aziende che gestiscono gli acquedotti, sul piano tecnico e umano, è totale. Per questo ci diamo da fare per risolvere i problemi di chi è in difficoltà e mi auguro che, se dovesse servire a noi, qualcuno in quel momento ci aiuti. Questo è il messaggio che deve passare, poi i commenti sulle questioni politiche io non li faccio. Da un lato si litiga sugli aspetti giuridici, facendo prevalere delle logiche di campanile e politiche, ma dall’altra i problemi tecnici li risolviamo spalla a spalla, per garantire il servizio ai cittadini. L’idea chiara è la nostra priorità, ovvero fornire l’acqua a chi ne ha bisogno e, se c’è bisogno di due nostri saldatori noi li forniamo. Ma sono sicuro che, se un giorno servirà il contrario, ci verrà data una mano. E, questa mattina, alla fine della riunione di Rivieracqua, l’avvocato Temesio di Amat è venuto a ringraziarmi e, ovviamente, mi ha fatto piacere”.

Come vede il futuro del servizio di distribuzione dell’acqua nella nostra provincia? “Io sono sempre stato molto critico sulla mancanza di manutenzione mentre stiamo perdendo mesi e mesi sulle questioni giuridiche. A giugno, in un’intervista al vostro giornale, avevo evidenziato un timore che fortunatamente non si è verificato quest’estate quando c’è il picco di presenze, di un grave guasto. Ma se il Roya 2 si rompesse tra Ventimiglia e Sanremo, potremmo restare a secco in tutta la provincia. Non dobbiamo aspettare che si rompano i tubi perché le riparazioni non sono sempre velocissime e, in molti casi, rimanere senz’acqua per 3 o 4 giorni può diventare un danno incredibile per la nostra economia. Sono, da una parte rincuorato perché passato agosto i problemi si riducono un pochino per la nostra zona, ma rimango preoccupato per quanto accaduto tra ieri e stanotte a Imperia. Non è successo nella zona dell’incompiuta dove si sono registrati gli ultimi guasti che andavano a incidere solo sul dianese ma, questa volta, accadendo a Porto Maurizio, questi si registrano anche nel capoluogo”.

Alla fine Pancotti non le manda a dire sul futuro dell’acqua nella nostra provincia: “E’ una cosa importante quanto sta accadendo e mi auguro che tra tutti, qualcuno impari la lezione e si inizi a parlare anche di investimenti e non solo di pagare i debiti”.