Regionali 2020: Enrico Ioculano (PD) "Utilizzare il Mes per investimenti immediati e fondamentali per la sanità" (Video)

Enrico Ioculano, ex Sindaco di Ventimiglia ed attuale Consigliere comunale della città di confine e candidato alle prossime elezioni Regionali nelle fila del Partito Democratico, ha affrontato il problema della sanità in provincia di Imperia e nel comprensorio Intemelio.

“Ho deciso di candidarmi alle Regionali – ha esordito Ioculano - per prendere un impegno concreto nella sanità. Noi crediamo che una sanità territoriale, fatta di palasalute e di servizi vicini al cittadino con un polo di eccellenza baricentrico, sia una soluzione chiara per il nostro territorio. Cosa non ha funzionato negli ultimi tempi: innanzi tutto il fatto che l’ospedale ‘Saint Charles’ sia ancora senza un contratto firmato con i privati, anche se ce l’hanno propagandato per mesi. C’è che il palasalute di Sanremo non è stato terminato, che medici, Oss e infermieri vivono alla giornata e vediamo ‘fughe’ verso altre regioni dei pazienti mentre aumenta la spesa sanitaria proprio fuori dalla Liguria. E la conferma arriva dalla Corte dei Conti. Questo sistema non ha funzionato e, il fatto stesso che l’Assessore Viale sia stata candidata fuori dal suo collegio (a Genova) rappresenta questo fallimento sulla sanità ligure”.

Come vede il futuro della sanità regionale, ma anche quella provincia e, visto che abbiamo parlato del Saint Charles, anche quello dell’ospedale bordigotto: “Sul piano del comprensorio intemelio abbiamo la necessità di ripristinare una serie di servizi che, al momento, sono evanescenti in assoluto. Per la provincia penso che, utilizzando i soldi del Mes (un miliardo per la Liguria) si possa iniziare a fare quegli investimenti immediati per un presidio sanitario di eccellenza perché non abbiamo quelle professionalità che preferiscono non venire da noi. Quindi l’ospedale nuovo e presidi territoriali con servizi che coprano buona parte delle necessità, avvicinandosi a casa dei cittadini”.