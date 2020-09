Coronavirus: calano i numeri con 59 nuovi positivi ma quasi tutti a Spezia, in Asl 1 situazione in miglioramento

Sono 59 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Nessuno di questi nella nostra provincia, mentre 11 riguardano la Asl 3 (Genova), di cui 10 contatti di caso confermato e una attività screening; ben 48 in Asl 5 (Spezia) di cui 31 da contatto di caso confermato, 6 accessi in ospedale e 11 attività di screening. Due i morti, due donne di 84 e 86 anni, entrambe della provincia di La Spezia. La specificazione della Asl riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.351 (+59)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.524 (+4)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 9.827 (+55)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.905 (+43)

Totale tamponi effettuati 251.611 (+744)

Casi per provincia di residenza

Imperia 97 (-)

Savona 202 (-)

Genova 932 (+8)

La Spezia 430 (+43)

Residenti fuori regione o estero 86

Altro e in fase di verifica 158

Ospedalizzati: 77 (+6), di cui 10 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 6 - nessuno in terapia intensiva (-)

Asl 2 - 7 - 2 in terapia intensiva (-)

Policlinico San Martino - 3 - 2 in terapia intensiva (+1)

Galliera - 5 - nessuno in terapia intensiva (-2)

Asl 3 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 4 - 0 - nessuno in terapia intensiva (0)

Asl 5 - 54 - 6 in terapia intensiva (+7)

Isolamento domiciliare: 746 (+49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 7.869 (+14)

Deceduti: 1.572 (+2)