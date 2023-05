Sanremo: reati prescritti, 13 imputati nell'inchiesta dei 'furbetti del cartellino' assolti in appello

La Corte d'Appello di Genova (seconda sezione penale) presieduta da Roberto Carta e insieme a Nicoletta Cardino e Nicoletta Bolelli, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Imperia, pronunciata il 30 settembre del 2021, ha ritenuto di non doversi a procedere nei confronti di una serie di dipendenti del comune di Sanremo, imputati per truffa ai danni dello stato ed interruzione di pubblico servizio, nell’ambito della cosiddetta inchiesta dei ‘furbetti del cartellino’.

Si tratta di: Giuseppe Terracciano (che era stato condannato in primo grado a 3 anni e 2 mesi, 2.570 euro di multa), Antonella Rossi (8 mesi di reclusione, 400 euro), Miriam Marangoni (8 mesi di reclusione, 360 euro), Mimo Franza (1 anno e 4 mesi, 950 euro), Mirco Norberti (1 anno e 8 mesi, 820 euro), Fiorella Cavalca (1 anni e 3 mesi, 900 euro), Tatiana Garibbo (1 anno e 1 mese, 590 euro), Francesco Astolfi (1 anno e 8 mesi, 1.520 euro), Agatino Longhitano (1 anno e 2 mesi, 600 euro), Antonio Rao (1 anno e 2 mesi, 620 euro), Mario Adami (1 anno e 3 mesi, 760 euro), Marco Checchi (3 anni e 7 mesi, 5,690 euro) e Roberto Pangallo (2 anni e 10 mesi, 3.690 euro).

Per gli imputati che si sono appellati alla corte genovese hanno visto estinti i propri reati per prescrizione. Le motivazioni verranno pubblicate entro 60 giorni. In primo grado venne già assolta Rita Torre.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati: Artioli, Mager, Sindoni, Icardi, Bruno, Cravero, Donzella, Moroni e Patrone.