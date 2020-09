Il fumettista sanremese Larry Camarda protagonista su ‘Linus’ del tributo a Roberto Raviola in arte ‘Magnus’

Nuova vetrina nazionale per il fumettista sanremese Larry Camarda che, con la sua arte, sarà protagonista del tributo della rivista ‘Linus’ a Roberto Raviola, in arte ‘Magnus’.

“Per me è una grande soddisfazione nonché un grande onore - dichiara un emozionata Larry Camarda - una soddisfazione perché fin da bambino ho sempre letto e ammirato i fumetti di questo grande artista, i classici giornaletti come Kriminal, Satanik e Alan Ford e poi, in età adulta, seguendolo nel suo peregrinare in testate ed editori vari con le storie dei Briganti, Lo Sconosicuto, Milady, La Compagnia della Forza e tante altre pubblicazione che, puntualmente, recuperavo in edicola e nelle librerie specializzate”.

“È un onore perché la testata ‘Linus’, nella sua lunga vita, non ha mai pubblicato nulla del maestro bolognese per svariati motivi ma, essenzialmente, secondo me, perché era un artista popolare, molto amato dai lettori ma snobbato dalla critica e dal fumetto che, una volta, era considerato ‘d’autore’ - aggiunge Larry Camarda - finalmente, grazie a un direttore come illuminato Igort, fumettista e regista internazionale, si rende giustizia al grande talento grafico e patrimonio culturale di ‘Magnus’. Il maestro ci lasciò nel 1996 dopo aver terminato la sofferta e minuziosa opera dedicata a un altro mito del fumetto italiano: Tex. Ma, nonostante il vuoto creato nei cuori degli appassionati, piano piano, è nato un vero e proprio culto per la sua arte e la sua persona, alimentato da tantissima fan che sul web, con siti, pagine Facebook e molto altro, divulgano l’arte di un autore che ritengo essere patrimonio del fumetto italiano. Ogni anno a Caslet del Rio paese montano in provincia di Bologna dove ‘Magnus’ abita per molti anni prima della sua dipartita, si svolge il ‘Magnus Day’, manifestazione che attira artisti, disegnatori, cultori da tutta Italia grazie all’impegno di Gabriele Bernabei. Inoltre, da qualche mese, è presente in edicola un’opera omnia a cura de Corriere della Sera a testimonianza dell’interesse che l’autore ancora desta”.

“Su ‘Linus’ di settembre, insieme a disegnatori come Sergio Ponchione, Massimo Giacon, Giorgio Carpinteri, Sergio Algozzino e Davide Toffolo, con i loro fumetti e disegni dedicati a ‘Magnus’, ho avuto l’opportunità di dedicare tre ‘vertical’ che racchiudono il mondo del maestro bolognese - conclude Larry Camarda - come la chiusura di un cerchio personale, evviva ‘Magnus’!”.