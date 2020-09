Sanremo: sabato sera in centro, poche mascherine nonostante l'obbligo e nessun controllo (Foto)

Sicuramente provocheremo la classica spaccatura tra i favorevoli e i contrari, magari scatenando la reazione dei cosiddetti ‘negazionisti’, contrari all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Ma, come abbiamo fatto spesso senza giudicare niente e nessuno, ci limitiamo anche questa volta a fare i cronisti e riportare quanto abbiamo visto.

Abbiamo deciso, ieri sera, di farci un giro in centro a Sanremo, senza dimenticare che quanto visto nella città dei fiori è sicuramente quello che accade in tutta la provincia e nel resto d’Italia e del Mondo. Ma abbiamo deciso di farlo a Sanremo perché è sicuramente la città più importante sul piano turistico nella nostra zona e dove si concentra anche il maggior numero di residenti e turisti, che vogliono trascorrere una serata spensierata.

Se, da una parte, siamo stati molto contenti nel vedere tanta gente nei locali (bar e ristoranti) e nelle vie del centro, dall’altra non poteva non saltare all’occhio una situazione contraria alle normative in atto per il Covid-19. Se, alcune settimane fa, abbiamo evidenziato con piacere la stragrande maggioranza di persone al mercato ambulante con la mascherina, ieri sera non possiamo assolutamente dire la stessa cosa per quello che è accaduto in centro.

Ad una sommaria visione di quanto ci è apparso davanti agli occhi, possiamo confermare che almeno il 50% delle persone in giro (non sedute ai tavoli) era senza mascherina. Ricordando che è obbligatoria tra le 18 e le 24, dobbiamo anche rilevare di non aver visto (tra le 22 e le 23) nessun controllo da parte delle forze dell’ordine. Anche in questo caso non giudichiamo o denigriamo nessuno, ma ci limitiamo alla constatazione personale dei fatti.

La maggior parte delle persone in giro senza mascherina le abbiamo riscontrate in via Matteotti e nelle zone limitrofe mentre, in piazza Bresca (anche grazie all’opera degli steward) la situazione era leggermente migliore, per poi peggiorare nuovamente sul porto, dove in controlli non ci sono.

C’è poi un altro aspetto del nostro ‘giro’ del sabato sera a Sanremo, quello che abbiamo già trattato alcune settimane fa, a proposito dell’ottima idea messa in campo dall’Amministrazione con l’ordinanza ‘Spazio aperto’, che consente gratuitamente ai locali di ‘allargare’ i propri dehor per consentire di non perdere posti a sedere, in relazione alle normative contro i contagi. Ebbene, tranne qualche raro caso, i tavoli sono stati effettivamente allargati agli spazi concessi dal Comune, ma non rispettano il distanziamento previsto dalle normative.

Un sabato sera come tanti, quello di ieri a Sanremo, dove ci aspettavamo un rispetto maggiore delle regole, tenuto conto dell’aumento dei casi di Covid-19 e dell’impennata che si è registrata in provincia di La Spezia dove, da ieri, le mascherine sono obbligatorie 24 ore su 24 anche all’aperto.