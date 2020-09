Festival di Sanremo: Amadeus chiama Biancheri "Sindaco, un rinvio solo se a marzo avremo una situazione grave"

“Sindaco, è ovvio che se a marzo c’è una situazione grave con una città spettrale, allora sarà meglio rinviarlo piuttosto che farlo in quelle condizioni”. Lo ha detto Amadeus, il conduttore del prossimo Festival di Sanremo al Sindaco Alberto Biancheri, in una telefonata effettuata ieri dal primo cittadino.

La chiamata è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le dichiarazioni rilasciate da Amadeus e, in taluni casi travisate. “Penso che lui intendesse proprio questo – ha detto il Sindaco – e penso che sia nell’interesse di tutti fare il Festival, ovviamente sperando che la situazione a marzo sia decisamente migliorata. Al momento è ancora presto per prendere una decisione mentre a gennaio o febbraio vedremo. Al momento c’è la volontà di fare un grande Festival, il primo grande evento dopo questo difficilissimo momento”.

Ad oggi come è la situazione? “Siamo tutti lavorando per un grande Festival, sia a Sanremo che alla Rai. Sono in contatto costante con l’ente di Stato e con lo stesso Amadeus e si sta già pensando a ripetere e migliorare ulteriormente quanto fatto nel febbraio scorso. Vogliamo ripetere l’esperienza del palco di piazza Colombo e far crescere ulteriormente l’appuntamento. Al momento non sappiamo ancora se si arriverà a marzo con il vaccino o come, sul piano sanitario. Attualmente qualche evento si riesce a fare, come dimostrato in questa settimana con quello dell’Arena di Verona”.

Non fare il Festival creerebbe grossi problemi economici alla città di Sanremo ma anche alla Rai: “Tutti abbiamo bisogno di questo evento e faremo in modo che si faccia ma, se ci sarà una situazione in peggioramento rispetto ad oggi, è ovvio che bisognerà pensare di rinviarlo. Ma Amadeus voleva dire questo e non di non farlo. Se, come spero, si possa organizzare l’evento, farà bene alla nostra città ma anche a tutto il paese, proprio in chiave di una rinascita da questo momento difficilissimo che stiamo vivendo”.

Da non sottovalutare quanto detto ieri dal Premier Giuseppe Conte, che si è dichiarato contrario al ritorno dei tifosi sugli spalti (che tra l’altro è stato già confermato per le prime due giornate): “Penso che la situazione eventuale negli stadi sia diversa – termina Biancheri - e ho visto che all’Arena di Verona la manifestazione musicale si è svolta. Ieri, nel nostro piccolo, abbiamo anche partecipato alla premiazione del concorso ‘Semeria’ al Casinò. Certo, se si dovesse organizzare con una città vuota, concordo con Amadeus nel rinvio”.