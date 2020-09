Alla Pizzeria Senese di Sanremo un menù sempre chiaro, senza fronzoli e nuovi progetti post Covid

Nonostante l'emergenza sanitaria sia ancora in corso, Gianni Senese, titolare della Pizzeria Senese di Sanremo, ha molta fiducia in una vera e propria ripartenza. Abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo e farci raccontare la sua esperienza di questo periodo estivo così diverso da quello degli anni precedenti e soprattutto gli abbiamo chiesto di anticipare quali saranno i suoi progetti futuri.

“L'estate – ci ha spiegato Senese – ha riservato belle sorprese e la fiducia da parte della clientela è stata superiore ad ogni aspettativa. Servono cambiamenti e delle scelte tempestive ed opportune per far fronte alla futura situazione post Covid. Si dovrà sicuramente rimodulare l'offerta gastronomica offrendo ai clienti dei piatti che rispecchino l'innovazione e la semplicità che ci identificano e al tempo stesso, la genuinità di prodotti a km 0. Sarà allestito un nuovo orto con primizie e ortaggi di stagione che i clienti potranno visitare e magari scegliere il prodotto che desiderano portare nel piatto. Ovviamente si dovrà continuare ad attuare tutte le norme di sicurezza sanitaria e curare molto la freschezza e la qualità delle portate. Ci stiamo avviando verso uno scenario nuovo dove l'approssimazione non sarà più contemplata e dove sarà sicuramente premiata la trasparenza. Questa ripartenza è servita anche per apprendere da eventuali errori commessi che si può sempre migliorare e perfezionare qualsiasi tipo di attività lavorativa, per non commettere più sbagli in futuro. Il nostro obiettivo sarà quello di puntare sui cosiddetti clienti di prossimità, premiando come dicevamo prima, la loro fiducia e fornendo un servizio che sia sempre superiore alle aspettative. In un futuro prossimo sicuramente cercheremo di far crescere il nostro marchio in terra ligure apportando novità e un menù sempre più invitante per soddisfare sotto ogni aspetto la clientela. Auspico che la città di Sanremo, insieme a tutta la Liguria si possano presto rialzare e tornare alla normalità”.

Vi ricordiamo che la Pizzeria Senese si trova in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook.