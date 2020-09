Elezioni regionali: Luigi Sappa prosegue gli incontri con gli amministratori locali e i cittadini

Proseguono gli incontri con gli amministratori locali da parte di Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis. Sappa ha di recente incontrato il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo e il sindaco di Castellaro Giuseppe Galatà. In entrambe le occasioni ancora una volta Sappa ha ascoltato le esigenze dei territori, facendole sue per i prossimi impegni in Regione.

Sottolinea Sappa: «L’ascolto di chi amministra ed è quotidianamente a contatto con la sua gente è fondamentale per impostare delle scelte amministrative in Regione che rispondano alle reali esigenze dei territori».

Ascoltare amministratori e cittadini per garantire risposte concrete con competenza. Uno degli impegni che Luigi Sappa sta portando avanti quotidianamente in questa campagna elettorale che lo condurrà al Consiglio regionale della Liguria. Impegno che Sappa svolge anche incontrando cittadini e imprenditori in occasione dei mercati settimanali e dei punti di informazione mobili organizzati nei centri cittadini.