San Bartolomeo al Mare: ordinanza a Chiappa no all'uso di acqua della rete idrica potabile per uso irriguo

Con un'ordinanza emessa questa mattina, il vice Sindaco Sandro Fedozzi di San Bartolomeo al Mare ha disposto per gli utenti serviti dall’acquedotto, che fa capo al serbatoio di frazione Chiappa, il divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica potabile per uso irriguo di campi, orti e giardini e per tutto ciò che non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano o per il normale svolgimento delle attività di vita.

Il divieto resta valido fino a nuova disposizione sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche (irrigue, ecc.). Contestualmente, ha invitato tutta la cittadinanza di San Bartolomeo al Mare a limitare comunque il consumo di acqua allo stretto necessario. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla richiesta pervenuta dalla società Rivieracqua S.c.p.a., che gestisce il servizio idrico integrato del Comune di San Bartolomeo al Mare, per contribuire a migliorare le criticità in corso e considerate le attuali condizioni meteorologiche.