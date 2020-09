Imperia: plastica raccolta due volte a settimana per carrellati condominiali e isole di prossimità, dall'autunno il raddoppio riguarderà tutte le utenze domestiche

Il sindaco Claudio Scajola ha firmato un'ordinanza che, in attesa della definizione dei calendari definitivi, raddoppia la frequenza di raccolta di plastica e metalli per le utenze domestiche condominiali dotate di carrellati e per le utenze domestiche che conferiscono nelle isole di prossimità. Dal prossimo autunno il raddoppio riguarderà anche coloro che conferiscono tramite i mastelli.

Nella Zona A la raccolta avverrà il martedì e il venerdì; nella Zona B il mercoledì e il sabato. Per le utenze domestiche che conferiscono nelle isole di prossimità e nei carrellati condominiali posizionati su suolo pubblico, su area ad uso pubblico ovvero visibili dalla pubblica via, il conferimento dei rifiuti deve avvenire la sera prima, dopo le 20 ed entro le 24, dei giorni di raccolta indicati.