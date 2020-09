Elezioni regionali. Il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani a Ventimiglia per sostenere Ada Bistolfi (Foto e Video)

Dopo la prima tappa a Imperia, il vice presidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, ha fatto visita nella sede ventimigliese del partito per sostenere la corsa di Ada Cassini Bistolfi alle prossime elezioni regionali. Tajani, europarlamentare ed ex presidente del Parlamento Europeo, è stato accompagnato dal coordinatore ligure, Carlo Bagnasco, dal suo vice Filippo Bistolfi e dalla candidata Ada Cassini Bistolfi. Presente all'incontro anche il sindaco, Gaetano Scullino.

“Una Forza Italia con i piedi ben piantati sul territorio - ha dichiarato in apertura Filippo Bistolfi - siamo sicuri che alle prossime elezioni ci premierà, la squadra ha lavorato molto e l’impegno da parte nostra è totale. Non nascondo che arriviamo da un periodo non facile con persone che si sono mosse verso altri lidi, ma ora la nuova Forza Italia ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento nell’area di centrodestra”.

“Sono molto impegnata in questa campagna elettorale, ce la sto mettendo tutto anche grazie a mio figlio che mi sta aiutando - ha proseguito Ada Cassini Bistolfi - vogliamo ottenere un grande risultato e vedo il centro moderato come futuro della nostra politica italiana”.

“Grazie ad Antonio Tajani che ci ha supportati in momenti non facili per arrivare a un risultato che è anche un esperimento - ha aggiunto Carlo Bagnasco - Forza Italia unita a Liguria Popolare è un accordo nazionale fatto da Tajani, Berlusconi e Lupi. Un progetto che avrà una valenza, abbiamo davanti una sfida importante e abbiamo bisogno in Liguria di dare una dignità a Forza Italia dove è stata violentata”.

“Complimenti per tenere viva Forza Italia in questa parte della Liguria e complimenti anche alla famiglia Bistolfi con Filippo che ha dimostrato grande attaccamento facendo prevalere la politica sull'interesse personale - ha concluso Antonio Tajani - la nostra lista è capofila di un progetto politico per evitare che la nostra area venga occupata da qualche partito di sinistra. Un progetto che possa avere un aggancio forte con l'Europa, Ventimiglia ha problemi come l'immigrazione e la malavita, servono battaglie per la sicurezza senza urlare ma con serietà. La Liguria ha bisogno di infrastrutture sia fisiche che digitali. La Liguria deve diventare una regione moderna anche con il Recovery Fund. Dovremo contare di più all'interno della futura giunta regionale”.