Intervento dei Vigili del Fuoco, ieri sera verso le 22.40 in via Goethe a Sanremo per il principio di incendio ad un’auto.

Sul posto i pompieri del distaccamento matuziano hanno operato per circa un’ora per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. Nessun’altra auto ha subito danni.