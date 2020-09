Sanremo: due piemontesi chiedono soldi ai passanti nel pieno centro della città, denunciati dalla Polizia

Un uomo dei 34 anni e una donna di 23, entrambi piemontesi, sono stati denunciati dalla Polizia di Sanremo, da dove sono stati allontanati con il foglio di via obbligatorio, visto che chiedevano con insistenza soldi ai passanti in pieno centro.

I fatti sono avvenuti lunedì scorso, quando al Commissariato sono arrivate diverse segnalazioni sulla presenza di un uomo e una donna che chiedevano denaro in via Matteotti. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuta sul posto, grazie alla descrizione fornita, ha scorto i due procedendo al loro controllo e identificazione.

I due, residenti in Piemonte, sono stati sorpresi mentre chiedevano denaro, disturbando i passanti. Sono stati quindi denunciati in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio. Sono anche stati allontanati da Sanremo per tre anni, con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Imperia.